После урагана "Фиона" режим природной катастрофы планируют ввести в Гваделупе
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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Zakon.kz.
В страну будут направлены средства фонда помощи заморским территориям, отметил французский лидер в Twitter.
По его словам, в Гваделупу уже направились представители правительства.
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О формировании тропического шторма "Фиона" в Атлантическом океане было объявлено 15 сентября. В воскресенье шторм усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона.
Гваделупа – французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря.
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