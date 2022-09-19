Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

После урагана "Фиона" режим природной катастрофы планируют ввести в Гваделупе

волны Фото: pixabay
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Zakon.kz.

В страну будут направлены средства фонда помощи заморским территориям, отметил французский лидер в Twitter.

По его словам, в Гваделупу уже направились представители правительства.

Новость по теме

Режим ЧС объявлен в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма

О формировании тропического шторма "Фиона" в Атлантическом океане было объявлено 15 сентября. В воскресенье шторм усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона. 

Гваделупа – французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря.

Читайте также

Тело пропавшей девушки нашли около реки в Алматы

Пьяный астанчанин блокировал проезд водителям на трассе в Павлодарской области

Массовая драка студентов попала на видео в Алматы

Елена Беляева
Макрон Эмманюэль Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело
Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело
врач рассказала, какие продукты опасны для печени
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления