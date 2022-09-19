После урагана "Фиона" режим природной катастрофы планируют ввести в Гваделупе

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Zakon.kz.

В страну будут направлены средства фонда помощи заморским территориям, отметил французский лидер в Twitter.

По его словам, в Гваделупу уже направились представители правительства.

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О формировании тропического шторма "Фиона" в Атлантическом океане было объявлено 15 сентября. В воскресенье шторм усилился до урагана первой категории по шкале Саффира – Симпсона.

Гваделупа – французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря.