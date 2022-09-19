Гимнастка упала с высоты во время выступления в омском цирке

Фото: скриншот видео

Зрители сняли момент падения сотрудницы Цирка Филатовых на видео. На кадрах видно, что во время того, как девушка и ее партнер начали подниматься под купол цирка, гимнастка не удержалась и упала на манеж, сообщает Zakon.kz.

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