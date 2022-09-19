Гимнастка упала с высоты во время выступления в омском цирке
Фото: скриншот видео
Зрители сняли момент падения сотрудницы Цирка Филатовых на видео. На кадрах видно, что во время того, как девушка и ее партнер начали подниматься под купол цирка, гимнастка не удержалась и упала на манеж, сообщает Zakon.kz.
Администрация учреждения заявила, что подобные случаи являются издержками профессии, на которые артисты идут сознательно.
Отметим, что данный номер выполнялся без страховки.
Как пишет RT, пострадавшая находится в больнице. У нее перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника. Она в сознании.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ