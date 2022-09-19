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Казахстан проиграл Великобритании в Кубке Дэвиса

Казахстан уступил Британии в кубке Дэвиса Фото: Instagram/bublik
Решающей стала парная встреча, в которой Александр Бублик и Александр Недовесов со счетом 1:2 уступили дуэту Джо Сэлисбери / Нил Скупски, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана уступила команде Великобритании в матче группового этапа Кубка Дэвиса, передает sports.kz.

В решающем матче в парах казахстанцы Александр Бублик и Александр Недовесов уступили в трех сетах британскому дуэту Джо Солсбери / Нил Скупски — 6:7, 7:6, 6:7.

Таким образом, Казахстан проиграл Великобритании матчевую встречу: ранее в одиночном разряде Дмитрий Попко проиграл Энди Маррею — 4:6, 3:6, а Александр Бублик взял верх над Кэмероном Норри — 6:4, 6:3.

Ранее и Казахстан, и Великобритания лишились шансов на выход в следующую стадию турнира из-за поражений от сборных США и Нидерландов.

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