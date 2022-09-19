43 человека пострадали в Японии из-за тайфуна

Синоптики предполагают, что циклон подойдет к южному побережью Кюсю, после чего двинется на северо-восток в сторону острова Хонсю, сообщает Zakon.kz.

Не менее 43 человек пострадали из-за тайфуна "Нанмадол", который обрушился на японский остров Кюсю, передает телеканал NHK.

Почти 2,5 млн жителей японского острова Кюсю получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры.

Около 60 тыс. домов в префектурах Миядзаки и Кагосима остались без света.

Более 300 тыс. домохозяйств на острове Кюсю и в регионе Тюгоку также остались без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии.