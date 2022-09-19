Банк ЦентрКредит: 34 года с вами

Общее количество клиентов превысило 2 млн. Банк занимает третье место по доле карточного рынка в стране, сообщает Zakon.kz.

19 сентября один из крупнейших финансовых институтов страны Банк ЦентрКредит отмечает свое 34-летие. Банк занимает третье место по объему активов, второе – по приросту депозитов физических лиц и третье – по доле рынка среди коммерческих банков.

Депозиты юридических лиц выросли в два раза, заняв третье место среди Топ-10 БВУ. Результаты банка были оценены со стороны международных организаций – S&P и Moody’s увеличили кредитные рейтинги.

Мы добились отличных результатов, но все еще находимся в середине нашего пути. В кратчайшие сроки завершили интеграцию с Eco Center Bank и готовы дальше идти в сторону развития новых продуктов и сервисов. Наш приоритет — быть центром доверия в финансовых решениях для казахстанцев и выбором №1 среди предпринимателей. Председатель правления Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов

Общее количество клиентов превысило 2 млн. Банк занимает третье место по доле карточного рынка в стране. +1 млн новых пользователей флагманского продукта #картакарта, объединяющего в себе рассрочку, кредитную карту и дебетовый счет. 400 тыс. активных зарплатных карт и №1 по премиальным картам в стране с долей рынка более 70%. 100 тыс. детей активно пользуются #JuniorCard.

Оформлено 12,8 тыс. заявок по ипотечному кредитованию в текущем году. Банк ЦентрКредит является выбором №1 как по ипотечной программе "7-20-25", так и по льготному автокредитованию. Общая доля банка по автокредитованию достигла 30%.

Сегодня до 90% всех банковских операций клиент может совершить в приложении BCC.KZ, которое, по исследованию MarksWebb, стало лидером мобильных приложений среди БВУ страны. Более 400 тыс. активных клиентов совершают платежи и используют денежные переводы в мобильном приложении банка.

Ежедневно более 100 тыс. предпринимателей пользуются услугами банка и развивают собственный бизнес вместе с Банком ЦентрКредит. Более 4 тыс. предпринимателей ежемесячно становятся новыми клиентами, из них 3,5 тыс. клиентов открывают счета онлайн, не посещая отделение и используя мобильное приложение BCC Business. Оперативно решать свои задачи в режиме 24/7 предпринимателям помогает карта к счету #business.

Более 20 тыс. активных клиентов совершают обменные операции с валютой на собственной FX-платформе банка по биржевому курсу, не выходя из дома или офиса.

В текущем году в рамках детского #JuniorBank были поддержаны несколько инициатив для детей и образования. Один из таких проектов — Bala Qorgau, главной целью которого является психологическая помощь детям и родителям, нуждающимся в поддержке.

Мы хотим внести вклад не только в развитие бизнеса, но и на примере нашего банка показать качественный сервис, предусматривающий индивидуальный подход к каждому клиенту. Спасибо всем за доверие. Галим Хусаинов

*Лицензия №1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК.