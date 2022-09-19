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Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров

Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров Фото: freepik
20 сентября в 11:00 (время Астаны) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров".

В Казахстане уже более 10 лет существует таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день он на 100% состоит из товарных знаков различных компаний. При ввозе товаров с данными товарными знаками таможенные органы приостанавливают такие товары. Такое приостановление влечет дополнительные расходы импортера на хранение товаров на СВХ в течение всего срока приостановления.

На вебинаре будут раскрыты особенности процедуры включения в таможенный реестр, приостановления товаров, даны рекомендации и исчерпывающие ответы о том, где и как найти необходимую информацию о таможенном реестре, к кому необходимо обращаться и какие документы необходимо готовить для прохождения таможенного оформления грузов, содержащих интеллектуальную собственность.

Эфир полезен всем, кто желает защищать свои товарные знаки при ввозе товаров, кто заказывает товары с товарными знаками из-за границы, а также их брокерам и сотрудникам органов государственных доходов.

О чем будем говорить:

  • таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ИС), как эффективный способ защиты от нарушений;

  • для чего включать товарные знаки в таможенный реестр и какова краткая процедура включения;

  • приостановление сроков выпуска товаров, содержащих объекты ИС. На какой срок и в каких случаях приостанавливаются товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав;

  • ответственность за нарушение прав;

  • на что обратить внимание при заказе груза из-за рубежа.

Ведущий: Жанат Нурмагамбетов, партнер "Болотов и партнеры", эксперт по защите прав интеллектуальной собственности (вопросы применения досудебных, гражданских, административных, уголовных и таможенных мер защиты прав на товарные знаки, в т.ч. вопросы параллельного импорта и импорта контрафактной продукции).

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Ждем вас!

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