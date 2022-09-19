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Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело

Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело Фото: Instagram/gggboxing
Накануне прошел третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса. После поражения от мексиканца GGG обратился к своей команде, сообщает Zakon.kz.

Головкин поблагодарил свою команду и тех, кто всегда в его углу, за всю проделанную работу.

Спасибо за всю проделанную работу моей команде и тем, кто всегда в моем углу, – написал GGG.

18 сентября утром в Лас-Вегасе состоялся третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Завершилась встреча в пользу Канело единогласным решением судей. Тем самым мексиканец защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

В первом поединке трилогии Головкин – Канело была зафиксирована спорная ничья, а во втором бое судьи отдали победу мексиканцу решением большинства голосов.

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