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Джо Байден заявил об окончании пандемии в США

США Фото: Twitter/JoeBiden
Президент США Джо Байден рассказал в интервью CBS о том, что пандемия COVID-19, по всей видимости, завершилась, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Скотт Пелли спросил у президента США Джо Байдена о текущей ситуацией с пандемией в Штатах.

Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с COVID. Мы все еще много работаем над этим. Это... но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме.Президент США Джо Байден

31 августа в избирком США поступила заявка от движения в поддержку переизбрания Байдена. Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на свою кампанию и вести агитацию в поддержку своего выдвижения на второй срок, получило название Biden for Prezident.

9 сентября Байден раскритиковал Трампа за обещание участникам штурма Капитолия. Байден заявил, что обещания бывшего главы государства Дональда Трампа помиловать участников штурма Капитолия идут вразрез с понятием демократии.

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