Опубликован закон по поправкам в Конституцию

Официально опубликован закон "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", предусматривающий переименование столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно документу столица переименована из Нур-Султана в Астану.

Кроме того, устанавливается семилетний срок для президента без права на переизбрание.

Так, п. 2 ст. 91 Конституции изложен в новой редакции.

Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности республики, положения о том, что президент республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза, являются неизменными, говорится в документе.

17 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о переименовании столицы.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

15 сентября общественность и депутаты маслихата поддержали переименование столицы в Астану. В этот же день в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

Кроме того, отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.