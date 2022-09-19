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Расходы казахстанских семей на продукты выросли на 10% по итогам июня

капуста, семья, рынок Фото: пресс-служба акимата Алматы
Во II квартале 2022 года расходы казахстанских семей в среднем достигли 774,9 тыс. тенге. Это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказали в Бюро национальной статистики 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

При этом доходы семей за год выросли на 16,4%, составив во II квартале 2022 года 819,4 тыс. тенге.

Соотношение расходов и доходов в среднем на одну семью за год сократилось с 96,1 до 94,6%. Разница между доходами и расходами в денежном выражении за год выросла с 27,1 тыс. тенге до 44,5 тыс. тенге.

В региональном разрезе самые низкие расходы были отмечены в Костанайской (559,2 тыс. тенге в среднем на одно домохозяйство) и Абайской (573,6 тыс. тенге) областях, а также в городе Шымкенте (598,6 тыс. тенге). При этом в Костанайской и Абайской областях расходы составляют лишь 76,5% и 74,9% от доходов соответственно, в то время как в Шымкенте показатели практически равны (соотношение — 99,8%).

Наибольшие расходы пришлись на домохозяйства Алматы (932,4 тыс. тенге), а также Кызылординской (924,8 тыс. тенге) и Улытауской (912,7 тыс. тенге) областей.

В четырех регионах Казахстана расходы домашних хозяйств превышали доходы: в Алматы (на 10,6%), Алматинской области (на 10%), Жетысуской области (на 9,9%) и Туркестанской области (на 5,4%).

В структуре денежных расходов домашних хозяйств преобладают потребительские расходы. Во II квартале 2022 года они составили 713,9 тыс. тенге — на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет finprom.kz.

Из них 398,5 тыс. тенге пришлось на продовольственные товары, 182,2 тыс. тенге — на непродовольственные, 133,2 тыс. тенге — на платные услуги.

По сравнению со II кварталом 2021 года расходы на продовольственные товары выросли на 10,2%, на непродовольственные — на 17,7%, на платные услуги — сразу на 20,1%.

Кроме того, во II квартале 2022 года 45,3 тыс. тенге в среднем на домохозяйство составили расходы на погашение кредита и долга, еще 15,6 тыс. тенге — на материальную помощь родственникам, знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты.

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