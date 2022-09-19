Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября
В частности, необходимо представить:
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2022 года (ф. 328.00);
расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в августе 2022 года) (ф. 851.00);
декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год (для плательщиков – операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении разрешительного документа в августе 2022 года)(ф. 870.00).
Кроме того, необходимо уплатить в бюджет:
НДС и акциз в ЕАЭС за август 2022 года;
платы за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП операторами объектов I и II категорий.