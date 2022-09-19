Срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября

В частности, необходимо представить:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2022 года (ф. 328.00);

расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в августе 2022 года) (ф. 851.00);