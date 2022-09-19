В Усть-Каменогорске задержали чиновника в связи с хищениями

Фото: freepik

Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области изобличила руководителя РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО". Как рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, он злоупотреблял своим служебным положением в 2021-2022 годы, сообщает Zakon.kz.

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