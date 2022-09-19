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В Усть-Каменогорске задержали чиновника в связи с хищениями

Антикор Фото: freepik
Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области изобличила руководителя РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО". Как рассказали в Агентстве по противодействию коррупции, он злоупотреблял своим служебным положением в 2021-2022 годы, сообщает Zakon.kz.

Глава РГУ уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, которое занималось перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом). В бюджет не поступили сборы в размере 65,5 млн тенге.

17 сентября 2022 года Следственный суд Усть-Каменогорска задержал руководителя РГУ.

Проводится досудебное расследование. Другая информация не разглашается.

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