Порядок выплаты бонусов госслужащим утвердят в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает утверждение порядка выплаты денежных вознаграждений административным государственным служащим по результатам оценки их работы.

Так, выплата бонусов административным государственным служащим корпуса "А" назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А".

Выплата бонусов административным государственным служащим корпуса "Б" назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно типовой методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б".

Выплата бонусов производится за счет средств, предусмотренных на формирование бонусного фонда в единой системе оплаты труда административных госслужащих.

При этом указывается, что бонусы выплачиваются по итогам года.

При расчете бонусов используется фактически отработанное количество дней на соответствующей должности: с 1 января по 31 декабря.

Предусматривается, что административному госслужащему выплачивается бонус по результатам оценки в случае завершения им испытательного срока и занятия должности на государственной службе не менее трех месяцев на дату начала оценки его деятельности за отчетный период.

При переходе административного госслужащего с одной должности на другую должность внутри госоргана или из одного государственного органа в другой государственный орган в течение года бонус начисляется пропорционально фактически отработанному времени в должности, которую он занимал ранее, а также по новой занимаемой должности при условии соответствия требованиям.

Решение о выплате бонусов принимается:

для административных госслужащих корпуса "A" руководителем государственного органа либо лицом, его замещающим;

для административных государственных служащих корпуса "Б":

руководителем госоргана либо лицом, его замещающим;

руководителем аппарата государственного органа либо лицом, его замещающим.

Для расчета размера бонуса административного госслужащего утверждается специальная формула.

При этом выплата бонусов не производится:

в период проведения специальной проверки в отношении административного госслужащего;

в случае несоответствия установленным требованиям;

при наличии у административного госслужащего дисциплинарного взыскания за проступки, дискредитирующие государственную службу;

при неудовлетворительной оценке его деятельности за отчетный период.

Обоснование приведено в позиции №5 сравнительной таблицы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.

В корпус "А" входят председатели комитетов, ответственные секретари, руководители аппаратов, а также руководители аппаратов акимов областей, Астаны, Алматы, Шымкента.

К корпусу "Б" относятся госслужащие-исполнители, не включенные в корпус "А", в том числе сотрудники аппарата палат Парламента, канцелярии премьер-министра, аппарата Конституционного совета, Центризбиркома и т.д.