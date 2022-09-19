В МВД рассказали, как будут проводить легализацию иностранных авто в Казахстане

На брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек рассказала, какие меры принимаются по легализации иностранных авто в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас государственные органы принимают все необходимые законодательные и организационные меры для легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Разработаны поправки в Экологический и Налоговый кодексы. Граждане будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере порядка 200-250 тыс. тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

Она напомнила, что поправки в кодексы вступят в силу с января, поэтому легализация будет проводиться со следующего года.

На сегодня, по ее словам, сформированы списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года, но автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях.

На сегодня МВД и другими государственными органами разрабатываются способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции. Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

В МВД отметили, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили, требований по возрасту и экологическому классу не будет.