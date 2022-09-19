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Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу

Закон о переименовании столицы вступил в силу Фото: elbasylibrary.kz
C 19 сентября 2022 года вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", предусматривающий переименование столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно документу, столица переименована из Нур-Султана в Астану.

Кроме того, устанавливается семилетний срок для президента без права на переизбрание.

Также изменен п. 2 ст. 91 Конституции.

Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности республики, положения о том, что президент республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза, являются неизменными, говорится в документе.

17 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о переименовании столицы.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

Кроме того, отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

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