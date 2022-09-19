Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу
Так, согласно документу, столица переименована из Нур-Султана в Астану.
Кроме того, устанавливается семилетний срок для президента без права на переизбрание.
Также изменен п. 2 ст. 91 Конституции.
Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности республики, положения о том, что президент республики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза, являются неизменными, говорится в документе.
17 сентября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон о переименовании столицы.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана.
14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.
Кроме того, отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с Посланием народу Казахстана 1 сентября порекомендовал провести внеочередные выборы и ограничить полномочия президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.