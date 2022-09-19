Пьяный астанчанин блокировал проезд водителям на трассе в Павлодарской области

В Казнете распространяют видео опасного вождения водителя внедорожника: мужчина создавал аварийные ситуации. По данным полиции Павлодарской области, его задержали, сообщает Zakon.kz.

Вечером 18 сентября водитель Infiniti на трассе Павлодар – Кызылорда блокировал дорогу и препятствовал проезду попутного транспорта.

На место незамедлительно был направлен автопатруль.

В пресс-службе уточнили, что водитель не подчинился требованиям полиции об остановке транспортного средства и скрылся с места происшествия на большой скорости.

Водителя задержали в районе поселка Шидерты Экибастузского региона. Командир Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Азамат Калиакпаров

Правонарушителем оказался 39-летний житель столицы.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Водитель был пьян. Причину такого поведения он не смог объяснить. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В отношении водителя возбуждены несколько административных материалов: