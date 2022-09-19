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Пьяный астанчанин блокировал проезд водителям на трассе в Павлодарской области

пьяный водитель трасса полиция Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео опасного вождения водителя внедорожника: мужчина создавал аварийные ситуации. По данным полиции Павлодарской области, его задержали, сообщает Zakon.kz.

Вечером 18 сентября водитель Infiniti на трассе Павлодар – Кызылорда блокировал дорогу и препятствовал проезду попутного транспорта.

На место незамедлительно был направлен автопатруль.

В пресс-службе уточнили, что водитель не подчинился требованиям полиции об остановке транспортного средства и скрылся с места происшествия на большой скорости.

Водителя задержали в районе поселка Шидерты Экибастузского региона.Командир Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Азамат Калиакпаров

Правонарушителем оказался 39-летний житель столицы.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Водитель был пьян. Причину такого поведения он не смог объяснить. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В отношении водителя возбуждены несколько административных материалов:

  • по ст. 590 ч. 2 КоАП РК "Управление автотранспортом без государственного регистрационного номерного знака" – впереди отсутствовал ГРНЗ. Наложен штраф в размере 10 МРП;

  • по ст. 613 ч. 1 КоАП РК "Управление транспортным средством, невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке ТС". Наложен штраф в размере 40 МРП;

  • по ст. 606 ч. 1 КоАП РК "Создание аварийной ситуации вынуждением других участников дорожного движения резко изменить скорость". Наложен штраф в размере 10 МРП.

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