Пьяный астанчанин блокировал проезд водителям на трассе в Павлодарской области
Вечером 18 сентября водитель Infiniti на трассе Павлодар – Кызылорда блокировал дорогу и препятствовал проезду попутного транспорта.
На место незамедлительно был направлен автопатруль.
В пресс-службе уточнили, что водитель не подчинился требованиям полиции об остановке транспортного средства и скрылся с места происшествия на большой скорости.
Водителя задержали в районе поселка Шидерты Экибастузского региона.Командир Роты патрульной полиции Департамента полиции Павлодарской области Азамат Калиакпаров
Правонарушителем оказался 39-летний житель столицы.
Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Водитель был пьян. Причину такого поведения он не смог объяснить. Пресс-служба ДП Павлодарской области
В отношении водителя возбуждены несколько административных материалов:
по ст. 590 ч. 2 КоАП РК "Управление автотранспортом без государственного регистрационного номерного знака" – впереди отсутствовал ГРНЗ. Наложен штраф в размере 10 МРП;
по ст. 613 ч. 1 КоАП РК "Управление транспортным средством, невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке ТС". Наложен штраф в размере 40 МРП;
по ст. 606 ч. 1 КоАП РК "Создание аварийной ситуации вынуждением других участников дорожного движения резко изменить скорость". Наложен штраф в размере 10 МРП.