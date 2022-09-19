Сотрудники Parimatch провели субботник на Бутаковке

Сотрудники международной беттинг-компании Parimatch посетили Бутаковское ущелье с целью сбора мусора и укрепления экологических принципов бренда.

Parimatch стремится быть не только самой технологичной, но и самой экологичной беттинг-компанией в Казахстане. Бренд активно поощряет заботу об окружающей среде с помощью таких инициатив, как Green Office, к примеру, рабочее пространство было оборудовано эко-боксами для сортировки мусора, а также регулярных корпоративных субботников.

Фото: Parimatch

Подобные активности входят в одну из ценностей компании под названием Clean Living. Ее основные направления — внутренняя и внешняя экология, физическое и ментальное здоровье.

Фото: Parimatch

В ходе мероприятия было собрано 12 мешков мусора по 60 литров в любимом месте алматинцев на Бутаковском ущелье.

Мы международная компания, которая уделяет внимание вопросам защиты окружающей среды как одному из важнейших факторов успешного развития бизнеса. Нам очень важно вносить свой вклад в охрану живописной природы Казахстана. При этом Parimatch – это не только эко-френдли-офисы, но и социально-ответственные сотрудники, которые всегда рады поддержать развитие экологической культуры страны. Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan

Фото: Parimatch

Помимо уборки территории, команда Parimatch провела образовательные беседы, где сотрудники смогли познакомиться поближе с концепцией Clean Living и поделиться идеями о том, как лучше заботиться об окружающей среде в рамках корпоративной культуры.

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.