Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису
Всего в первенстве приняли участие более 40 спортсменов из Актобе, Актау, Уральска, Караганды, Астаны и Алматы.
На церемонии открытия исполнительному директору Федерации тенниса Казахстана (далее ФТК) Дейву Майли Национальным паралимпийским комитетом был вручен сертификат о признании ФТК спортивной федерацией по летнему паралимпийскому виду спорта "теннис на колясках".
Чемпионат проходил в четырех возрастных категориях и призовые места распределилась следующим образом:
Мужчины 16+
Неязов Дастан (Актобе) – 1-е место
Старыгин Федор (Караганда) – 2-е место
Быков Евгений (Караганда) – 3-е место
Девушки 16+
Жетпеисова Айшуак (Караганда) – 1-е место
Бердишева Айгуль (Актобе) – 2-е место
Асаубаева Асель (Караганда) – 3-е место
Юноши 14-15 лет
Байкенов Мадияр (Актобе) – 1-е место
Марат Турарбек (Уральск) – 2-е место
Трофимов Назар (Актау) – 3-е место
Дети 7-8 лет:
Соловьев Иван (Алматы) – 1-е место
Рустамов Холид (Астана) – 2-е место
Также отдельными номинациями были отмечены:
"За лучшую технику" – Алиакпаров Динмухамед (Астана);
"За волю к победе" – Бекжанова Альбина (Уральск);
"За волю к победе" – Еделев Евгений (Актобе).
"Теннис на колясках" широко представлен в мире: есть чемпионаты "Большого шлема", такие как Уимблдон, открытые чемпионаты США, Австралии, Франции. Есть свои звезды, и, я уверен, что казахстанские спортсмены тоже будут среди них. Главное, приложить все усилия. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная, и уже в следующем году она поедет в Китай, чтобы впервые выступить на международной арене.Исполнительный директор ФТК Дейв Майли
Официальным партнером турнира стал Фонд Серика Тульбасова, который занимается поддержкой образования и спорта в Республике Казахстан.