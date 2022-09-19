Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису

Фото: пресс-служба ФТК

В Алматы прошел чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому теннису, в рамках которого также был проведен фестиваль по special tennis.

Всего в первенстве приняли участие более 40 спортсменов из Актобе, Актау, Уральска, Караганды, Астаны и Алматы. На церемонии открытия исполнительному директору Федерации тенниса Казахстана (далее ФТК) Дейву Майли Национальным паралимпийским комитетом был вручен сертификат о признании ФТК спортивной федерацией по летнему паралимпийскому виду спорта "теннис на колясках". Чемпионат проходил в четырех возрастных категориях и призовые места распределилась следующим образом: Мужчины 16+ Неязов Дастан (Актобе) – 1-е место Старыгин Федор (Караганда) – 2-е место Быков Евгений (Караганда) – 3-е место Девушки 16+ Жетпеисова Айшуак (Караганда) – 1-е место Бердишева Айгуль (Актобе) – 2-е место Асаубаева Асель (Караганда) – 3-е место Юноши 14-15 лет Байкенов Мадияр (Актобе) – 1-е место Марат Турарбек (Уральск) – 2-е место Трофимов Назар (Актау) – 3-е место Дети 7-8 лет: Соловьев Иван (Алматы) – 1-е место Рустамов Холид (Астана) – 2-е место Также отдельными номинациями были отмечены: "За лучшую технику" – Алиакпаров Динмухамед (Астана);

"За волю к победе" – Бекжанова Альбина (Уральск);

"За волю к победе" – Еделев Евгений (Актобе). "Теннис на колясках" широко представлен в мире: есть чемпионаты "Большого шлема", такие как Уимблдон, открытые чемпионаты США, Австралии, Франции. Есть свои звезды, и, я уверен, что казахстанские спортсмены тоже будут среди них. Главное, приложить все усилия. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная, и уже в следующем году она поедет в Китай, чтобы впервые выступить на международной арене. Исполнительный директор ФТК Дейв Майли Официальным партнером турнира стал Фонд Серика Тульбасова, который занимается поддержкой образования и спорта в Республике Казахстан. Читайте также Футболисты "Реала" выиграли все 9 матчей нового сезона Сотрудники Parimatch провели субботник на Бутаковке У Головкина 5 дней на выбор будущего соперника

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