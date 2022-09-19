Футболисты "Реала" выиграли все 9 матчей нового сезона

Действующий победитель Лиги чемпионов, мадридский "Реал", великолепно начал этот сезон, победив во всех девяти матчах с начала сезона, сообщает Zakon.kz.

Девятая победа пришла после успеха над извечным соперником в Ла Лиге – "Атлетико", где "галактикос" праздновали викторию со счетом 2:1.

"Сливочные" выиграли все девять матчей в этом сезоне. Это лучший старт, начиная с 1968 года.

А до рекорда серию из 11 побед осталось выиграть еще в двух играх. Рекорд может обновиться в ближайших встречах "Реала" с "Осасуной", "Шахтером" и "Хетафе".

Победная серия "Реала" состоит из шести матчей в чемпионате Испании, двух – в Лиге чемпионов и одного – в Суперкубке Европы.

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