Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы

суд Фото: nb.kz
В столице начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы, сообщили в пресс-службе столичного суда 19 cентября, передает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане.

Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному". 

13 марта Кайрата Сатыбалдыулы задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проверялась причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

24 августа Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.

По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.

В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Читайте также

Управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге

Вайнеру Мейржану Туребаеву вновь продлили срок содержания под стражей

Марату Принбекову и Мухтару Базарбаеву продлили арест

Ирина Лукичева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Токаев прибыл в Нью-Йорк
Головкин поблагодарил свою команду после боя с Канело
Головкин обратился к своей команде после поражения от Канело
врач рассказала, какие продукты опасны для печени
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления