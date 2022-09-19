В Астане начался суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы
Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане.
Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по нескольким статьям: "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".
13 марта Кайрата Сатыбалдыулы задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проверялась причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.
24 августа Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы.
По информации Антикоррупционной службы, по делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое – под домашним арестом.
В ходе расследования государству были возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге.
В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.