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В Алматы ожидается дождь

В Алматы ожидается дождь Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики прогнозируют дождь в Алматы 21-22 сентября, сообщает Zakon.kz.

20 сентября  – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +27...+29°C.

21 сентября  – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +27...+29°C.

22 сентября – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C.

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