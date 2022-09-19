В Алматы ожидается дождь
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики прогнозируют дождь в Алматы 21-22 сентября, сообщает Zakon.kz.
20 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +27...+29°C.
21 сентября – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +27...+29°C.
22 сентября – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +28...+30°C.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ