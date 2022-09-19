Изменились правила выплаты на жилье сотрудникам полиции

Министр внутренних дел приказом от 14 сентября 2022 года внес изменения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что сотрудникам органов внутренних дел взамен предоставления служебного жилища выплачиваются жилищные выплаты в виде специального денежного обеспечения за счет бюджетных средств.

Кроме того, сотрудникам органов внутренних дел выплачивается подъемное пособие на следующих членов семьи:

супругу(а);

совместных или одного из супругов несовершеннолетних детей (усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой);

детей (усыновленные, находящиеся на иждивении или под опекой);

детей супруги(а), обучающихся в организациях образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;

детей с инвалидностью и детей с инвалидностью супруги, до 18 лет;

родителям и родителям супруги, находящимся на иждивении сотрудника.

Согласно правилам обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, размер текущей жилищной выплаты исчисляется путем умножения размера стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища в регионе республики, в котором сотрудник проходит службу, на площадь жилища. Площадь жилища определяется из расчета 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи, включая самого сотрудника.

Размер стоимости аренды одного квадратного метра благоустроенного жилища определяется согласно данным органа государственной статистики по состоянию за январь текущего года.

Жилищные выплаты производятся органом внутренних дел в месячный срок со дня их назначения.

Сотрудникам, обеспеченным служебным жилищем в общежитии, жилищные выплаты производятся в размере 50% от размера жилищных выплат.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2022 года.