Курс доллара вырос на торгах 19 сентября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,92 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,96 тенге (-0,14).

Средневзвешенный курс евро остановился на отметке 477,30 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-480,5 тенге, евро – по 476-481 тенге, российские рубли – по 7,35-7,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,57% и составила 91,87 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь поднялась на 0,36%, до 85,42 доллара за баррель.