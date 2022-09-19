В Казахстане перевыполнили план по налогам почти на 413 млрд тенге

При плане в 9 228,2 млрд тенге в бюджет страны поступило 9 640,9 млрд тенге с перевыполнением на 412,7 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Таким образом, план по сбору налогов исполнен на 104,5%.

Как отметили в КГД, сбор налогов вырос в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, или на 2 836 млрд тенге.

При этом в республиканский бюджет при плане 6 487,5 млрд тенге поступило 6 556,5 млрд тенге – с перевыполнением на 69 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 1,5 раза, или на 2 123 млрд тенге.

В местный бюджет при плане 2 740,7 млрд тенге собрано 3 084,4 млрд тенге, с перевыполнением на 343,7 млрд тенге. Отмечается рост на 30,1%, или на 713 млрд тенге (к аналогичному периоду 2021 года).

При этом наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по корпоративному подоходному налогу – на 747 млрд тенге, или в 1,7 раза; экспортной таможенной пошлине на нефть – на 526 млрд тенге, или в 1,9 раза; НДС на товары внутреннего потребления – на 332,1 млрд тенге, или в 1,4 раза; НДС на импорт из трех стран – на 278,1 млрд тенге, или на 55,6%; НДС на импорт из стран ЕАЭС – на 107,6 млрд тенге, или на 19,5%; налогу на добычу полезных ископаемых – на 87,8 млрд тенге, или на 27,4%.

В Комитете госдоходов пояснили, что на рост поступлений повлиял ряд факторов. Так, за восемь месяцев этого года по сравнению с прошлым годом наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 60,3%, цинк – на 29,5%, алюминий – на 25,3%, свинец – на 2,7%, золото – на 2,1% и медь – на 0,9%.

Вместе с тем ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 50,5%.

Товарооборот с третьими странами за восемь месяцев текущего года увеличился на 47,5% (экспорт вырос на 57,4%, импорт на 25,5%).

Оборот по реализации увеличился на 29,9% (с 71 571 млрд тенге до 92 978 млрд тенге).

Кроме того, за указанный период отмечается рост по искусству, развлечениям и отдыху – на 46,4%, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – на 35,9%, сельскому, лесному и рыбному хозяйству – на 30,4% и информации и связи – на 29,6%.