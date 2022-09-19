Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, в горных районах юго-востока страны сохраняются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской, Актюбинской областей, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области, в центре Павлодарской области – высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре Акмолинской области, на севере, востоке Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе Абайской области сохраняются заморозки -1...-3°C. РГП "Казгидромет"

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +23...+25°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +27...+29°C.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +30...+32°C.