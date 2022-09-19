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Гол Месси принес "Пари Сен-Жермен" 10-ю победу в сезоне

Футбол Гол Лион Фото: Instagram/leomessi
Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в восьмом туре французского первенства на выезде переиграл "Лион" (1:0). 10-й успех "парижанам" в новом сезоне принес гол нападающего Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси забил единственный мяч в этом поединке, открыв счет на 5-й минуте игры с "Лионом". Месси получили пас в штрафной площади от бразильца Неймара и в одно касание поразил левый угол ворот хозяев.

Теперь в активе 35-летнего аргентинца шесть голов и восемь передач в составе ПСЖ в нынешнем сезоне. В списке бомбардиров "парижан" в Лиге 1 Месси занимает третье место, перед ним Неймар (восемь мячей) и Мбаппе (семь).

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Месси Лионель
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