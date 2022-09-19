После забастовки сотрудников "Казпочты" в Алматы создана рабочая группа

Глава АО "Казпочта" Серик Саудабаев на брифинге сообщил об образовании рабочей группы, которая рассмотрит все требования забастовщиков в Алматы и по итогам работы примет решение, передает корреспондент Zakon.kz.

В Алматы 16 сентября перед зданием филиала "Казпочта" собралась инициативная группа работников, проблемы которых связаны с низким уровнем заработной платы, отсутствием премирования к профессиональным и госпраздникам, а также плохими условиями труда. Я сразу же прибыл на место вместе с управляющим директором для выяснения причин недовольства работников. На встрече каждый работник высказал свое мнение. Эти проблемные моменты нам известны. По итогам встречи нами достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая рассмотрит все отраженные в протоколе требования инициативной группы. Серик Саудабаев

По его словам, по итогам работы этой комиссии через две недели он планирует снова встретиться с работниками филиалов.

Глава "Казпочты" констатировал, что уровень зарплаты почтовиков на данный момент является одним из низких по стране.

Не секрет, что в данный момент уровень зарплаты работников "Казпочты" является неконкурентоспособным. При этом хотелось бы отметить, что с 1 февраля текущего года мы подняли зарплату нашему производственному персоналу в среднем на 20%. При этом наиболее уязвимой категории работников мы повысили зарплату на 25%. Серик Саудабаев

Как он добавил, в настоящее время идет формирование бюджета на 2023 год, в котором уже заложены средства на увеличение зарплаты производственному персоналу. Утверждение бюджета ожидается ориентировочно в конце октября и в первых числах ноября.

С работниками, оставшимися недовольными переходом на сдельную оплату труда, мы проведем отдельную работу, по итогам которой планируем найти компромиссное решение для удовлетворения всех сторон. Работникам, которые имели самую низкую заработную плату, около 70 тыс. тенге, мы повысили размер зарплаты на 25%. В настоящее время минимальный размер зарплаты работников на полной ставке – 90 тыс. тенге. Работникам, у которых оплата выше 100 тыс. тенге, мы смогли повысить оплату на 20 тыс. тенге. Есть у нас начальники отделов, которые получали около 180-200 тыс. тенге, мы им дифференцированно смогли обеспечить повышение на 15%. Касательно выплат к праздникам, мы сейчас делаем расчет с учетом финансового положения компании. Серик Саудабаев

16 сентября в соцсетях стали распространять фото и видео забастовки работников "Казпочты" в Алматы. Люди требовали повышения зарплаты. Сейчас минимальная зарплата сотрудников "Казпочты" составляет 90 тыс. тенге, а 40 тысяч тенге получают те специалисты, которые работают неполный рабочий день.