Маулен Ашимбаев простился с Елизаветой II в Вестминстерском холле

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии государственных похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II, которая состоялась 18-19 сентября 2022 года в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

18 сентября cпикер Сената принял участие в церемонии посещения гроба королевы в Вестминстерском холле и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Республики Казахстан.

Он отметил, что Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости британской нации, чье исключительное благородство, достоинство и достижения будут продолжать вдохновлять миллионы людей во всем мире.

В тот же день Маулен Ашимбаев посетил траурный прием в Букингемском дворце от имени короля Чарльза III в честь глав государств, правительств, международных организаций и членов королевских семей Европы, Ближнего Востока и Азии.

В ходе беседы с королем Чарльзом III председатель Сената, лично выразив соболезнования от имени главы государства, информировал собеседника о том, что по решению президента страны в ближайшее время один из скверов в Центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II. Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики.

19 сентября казахстанская делегация, в состав которой также входил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, приняла участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II, прошедшей в Вестминстерском аббатстве. В церемонии участвовало около 2 тыс. гостей, включая членов королевской семьи, глав государств и правительств, дипломатов и представителей общественности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Чарльзу III, где от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю, королевской семье и всем британцам. Глава государства также посетил посольство Великобритании в Казахстане и оставил запись в книге соболезнований.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.