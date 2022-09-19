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Законодательство РК

Омбудсмен по защите прав потребителей появится в Казахстане

В Казахстане появится омбудсмен по защите прав потребителей Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство торговли и интеграции разработало проект закона "О защите прав потребителей", сообщает Zakon.kz.

Документ регулирует общественные отношения в сфере защиты прав потребителей и определяет правовые, экономические и социальные основы защиты прав потребителей.

Указывается, что закон распространяется на отношения, возникающие между потребителями и субъектами предпринимательства (продавцами, изготовителями, исполнителями, уполномоченными изготовителями лицами, импортерами) при реализации (изготовлении, ввозе) товара (выполнения работы, оказания услуги), и определяет роль каждого из субъектов системы защиты прав потребителей в профилактике, защите и восстановлении прав потребителей.

В частности, документ определяет функции и полномочия омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей, порядок его назначения и освобождения от должности.

Так, предусматривается, что омбудсмен назначается на должность сроком на четыре года и освобождается от должности президентом РК. При этом омбудсмен может быть освобожден от должности досрочно.

Назначаемый на должность омбудсмена должен отвечать следующим требованиям:

  • обладать гражданством РК и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;

  • иметь высшее образование;

  • иметь опыт работы по защите прав и законных интересов физических или юридических лиц не менее пяти лет;

  • быть не моложе 35 лет;

  • владеть казахским и русским языком.

Проект закона также предусматривает, что для обеспечения своей деятельности и реализации своих функций омбудсмен учреждает аппарат по вопросам защиты прав потребителей, который является некоммерческой организацией в иной организационно-правовой форме.

Структура аппарата утверждается омбудсменом.

Аппарат осуществляет обеспечение деятельности и реализацию функций омбудсмена, информационную и просветительскую работу среди потребителей, изучает общественное мнение, оказывает потребителям консультационные и представительские услуги, занимается повышением правовой грамотности по вопросам защиты прав и законных интересов потребителей.

Согласно законопроекту финансирование омбудсмена и его аппарата осуществляется из разных источников:

  • государственное финансирование в рамках законодательства республики;

  • благотворительные взносы;

  • целевое финансирование негосударственного характера донорскими организациями отдельных проектов по вопросам защиты прав потребителей;

  • иные источники, не запрещенные законодательством.

Законопроект также определяет деятельность общественных объединений по защите прав потребителей.

В целом, проект закона устанавливает, что защита прав потребителей строится на принципах:

  • законности, объективности и гласности;

  • обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (результатами работ, услугами);

  • просвещения и повышения правовой грамотности потребителей в вопросах защиты своих прав и законных интересов;

  • обеспечения эффективности системы защиты прав потребителей;

  • доступности и достоверности информации о предлагаемых продавцом (изготовителем, исполнителем) товарах (работах, услугах);

  • недопущения продавцами (изготовителями, исполнителями) в договорах условий, нарушающих или ущемляющих права и законные интересы потребителей;

  • содействия экономическим интересам потребителей для повышения их благосостояния;

  • обеспечения защиты личной информации и данных о потребителях.

При этом субъектами системы защиты прав потребителей являются

  1. Правительство Республики Казахстан.

  2. Уполномоченный орган, его территориальные подразделения.

  3. Государственные органы в пределах своей компетенции.

  4. Суд.

  5. Омбудсмен по вопросам защиты прав потребителей.

  6. Общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы) и другие представители интересов потребителей.

  7. Субъекты внесудебного урегулирования потребительских споров.

  8. Субъекты предпринимательства.

Система защиты прав и законных интересов потребителей включает в себя следующие мероприятия:

  • профилактические меры по предупреждению нарушений прав и законных интересов потребителей (консультирование, общественный мониторинг, просвещение потребителей и повышение их правовой грамотности в вопросах защиты своих прав и законных интересов, размещение информации об уполномоченном органе, омбудсмене и общественных объединениях потребителей, осуществляющих деятельность в месте нахождения продавца (изготовителя, исполнителя);

  • добровольное восстановление в досудебном порядке прав и законных интересов потребителя нарушившим их продавцом (изготовителем, исполнителем) и возмещение ему причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги);

  • в случае неразрешения потребительского спора продавцом (изготовителем, исполнителем) в досудебном порядке восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) субъектами внесудебного урегулирования потребительских споров (арбитраж, медиатор) в внесудебном порядке;

  • в случае неурегулирования потребительского спора в досудебном порядке защита и восстановление нарушенных прав и законных интересов потребителей, возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда) вследствие недостатков товара (работы, услуги) судом;

  • привлечение продавцов (изготовителей, исполнителей), нарушивших права и законные интересы потребителей, к ответственности в соответствии с законами республики.

Законопроект также предусматривает компетенции государственных органов в сфере защиты прав потребителей, государственный контроль за соблюдением законодательства по защите прав потребителей, их информационную защиту.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 октября.

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