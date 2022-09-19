В Алматы временно перекроют улицу Розыбакиева
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали о временном перекрытии улицы Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.
По данным управления, данные работы предусмотрены планом работ на 2022 год.
Алматинцев просят корректировать маршрут заранее.
В связи с проведением среднего ремонта дорог с 22:00 19 сентября до 06:00 20 сентября движение по улице Розыбакиева от улицы Жамбыла до улицы Толе би будет полностью перекрыто.Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
Кроме того, в Алматы перекроют улицу Саина.
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