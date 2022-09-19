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Как в Алматинской области выращивают яблоки

яблоки Алматинская область Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Самые вкусные яблоки на протяжении шести лет выращивает компания Unifruit, расположенная в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Компания занимается интенсивным садоводством на площади 100 га.

Для выращивания яблок используется система капельного орошения турецкого производства, приобретены и посажены лучшие саженцы из Италии (Голден Рейнджерс, Гала, Фуджи, Гренни Смит, Ред Принц, Ред Делишес).

яблоки Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также на территории сада имеется фруктохранилище мощностью 4200 тонн хранения с регулируемой газовой средой, что позволяет сохранять фрукты в лучшем виде. Помимо этого, в 2019 году введена в эксплуатацию сортировочная линия (Италия).

Алматинская область яблоки

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Благодаря реализации данного проекта создано 47 постоянных и 70 сезонных рабочих мест. Объем производства составляет 5 тыс. тонн продукции в год.  

Кроме того, компания предлагает комплексные решения по строительству шпалерных систем для интенсивных садов и виноградников, а также осуществляет разбивку участка, проектирование, производство бетонных шпалер и якорей, поставку всех необходимых материалов и оказывает услуги доставки и монтажа. Компания является единственным производителем железобетонных шпалер для садов на рынке в Центральной Азии по итальянской технологии.

яблоки Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В целях развития предпринимательства, а также реализации инвестиционных проектов, акиматом Алматинской области оказывается всестороннее содействие в реализации компанией нового проекта по строительству овощехранилища.

яблоки Алматинская область

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

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