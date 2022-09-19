В Уральске отпраздновали День города

В минувшие выходные Уральск отметил День города, который традиционно проводится в сентябре. Несмотря на осеннее ненастье, горожане с удовольствием приняли участие в празднике.

Аким города Миржан Сатканов отметил, что Уральск – динамично развивающийся современный город, где быстрыми темпами наращивается потенциал, строятся жилье, дороги, социальные, культурные, спортивные объекты, модернизируется инфраструктура.

Уральск является западными воротами Казахстана, сохранив, почти нетронутыми, основные исторические, архитектурные памятники старины, чем гордятся все жители нашего города. Поздравляю уральцев и гостей нашего города с праздником. Желаю всем процветания и благополучия. Благодаря активной гражданской позиции каждого жителя наш город развивается, улучшается его облик, крепнут добрососедские связи с другими областями республики и соседней Россией. Вместе мы строим Новый Казахстан, не забывая о прошлом и ставя цели на будущее. Миржан Сатканов

На торжественном приеме акима в честь Дня города четырем уральцам присвоено звание "Почетный гражданин города Уральска".

Присвоение почетного звания – один из важных моральных стимулов, выражение общественного признания особых заслуг человека перед родным городом, призвано выполнять патриотическую функцию, а также сохранять имена в истории города.

Званием "Почетный гражданин города Уральска" отмечен Ерсайын Сапаров, который внес особый вклад в воспитание детей, а также в совершенствование и повышение качества образования. Более 40 лет педагогической деятельности у заслуженного учителя, из которых 27 он проработал директором областной школы-интерната №11 им. С. Сейфуллина.

Это звание для меня очень ценно, спасибо, что труд учителя оценен так высоко, что есть преемственность поколений, дающая сегодня высокие результаты в образовательной деятельности, – сказал Ерсайын Сапаров.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Также почетное звание вручено Серику Хайрекешеву за вклад в оздоровление населения области и города, за внедрение экономичных и эффективных видов лечебно-профилактической работы, Балзие Евенеевой за инновационную деятельность и внедрение в производство новых технологий, способствующих социально-экономическому развитию города Уральска, Саре Танабаевой за воспитание в новом поколении граждан Казахстана высокого чувства гражданственности, нравственности и патриотизма.

Аким Астаны Алтай Кульгинов прислал поздравительное письмо, в котором поздравил всех уральцев с праздником. Гость мероприятия, глава Оренбурга Сергей Салмин, вручил акиму Уральска Знак дружбы за укрепление мира и дружбы между народами, а также сотрудничество во внешнеэкономических, культурных, социально-политических областях.

Многие годы Уральск и Оренбург связывают добрососедские узы сотрудничества. Они давно вышли за пределы только экономических интересов. Между нашими городами активно развивается взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта и экологии. Сергей Салмин

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Праздник продолжился на площади возле городского акимата, где развернулись выставки-ярмарки цветов, национальной кухни, декоративно-прикладного искусства, также свой товар выставили местные товаропроизводители.