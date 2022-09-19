Рядом с поселком в Павлодарской области произошел крупный пожар

Огонь разгорелся в пойме реки Иртыш вблизи поселка Подстепка Заринского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации пресс-службы Департамента по ЧС региона, горела сухая трава и камыш на площади 20 га, а также сгорело около 30 тонн сена.

В 16:50 загорание было локализовано. В 17:20 ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие 17 сотрудников и пять единиц техники ГУ "СПиАСР" ДЧС Павлодарской области, шесть работников и две единицы техники Лесхоза, шесть работников и одна единица техники пожарного поста села Заря, 15 человек ДПФ Заринского сельского округа.