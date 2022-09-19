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Ерболат Досаев и вице-президент ЕБРР обсудили перспективы сотрудничества

развитие Алматы ЕБРР Зеленый город Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию.

Кроме того, по данным акимата Алматы, с управляющим директором по Центральной Азии Жужанной Харгитай и директором ЕБРР по Казахстану Хусейном Озхан детально обсудил реализацию зеленых проектов, а также вопросы совместного финансирования программ по улучшению инфраструктуры города через выпуск зеленых бондов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено экологическим вопросам. Вице-президент ЕБРР Алан Пию презентовал план действий "Зеленый город", где совместно с государственными органами определен пул проектов для решения экологических вопросов. Ключевым проектом для города станет перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ, где ЕБРР является одним из кредиторов. Стороны обсудили ход реализации модернизации ТЭЦ-2.

Одно из направлений плана действий "Зеленый город" — создание высокоточной цифровой копии городской инфраструктуры и процессов – проект "Цифровой двойник". Система представляет собой платформу для обработки данных стресс-тестирования инфраструктуры в различных условиях, включая вопросы изменения климата, общественного транспорта, роста населения и др.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместного финансирования. Проводимые в стране реформы позволят мегаполису задействовать новый механизм финансирования – зеленые облигации.

Также стороны остановились на вопросах реализации в Алматы ESG-проектов по энергоэффективности и энергосбережению, модернизации инженерной инфраструктуры для снижения потерь воды, тепла и др.

Аким города Ерболат Досаев отметил, что ЕБРР на протяжении 30 лет является крупным стратегическим инвестором для Казахстана и Алматы. Он поблагодарил команду ЕБРР за активное сотрудничество и подтвердил готовность продолжать взаимодействие с банком по актуальному направлению "Зеленый город".

В завершение встречи стороны обсудили дальнейшие приоритеты работы и выход на новый этап активного сотрудничества.

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