Карагандинское коммунальное предприятие ушло с молотка за 999 тенге

Обеспечивающее коммунальными услугами население Бухар-Жырауского района ТОО "Ботакара Жылу" ушло с молотка за 999 тенге. Однако покупатель не знал, что у предприятия большие долги, и теперь хочет отказаться от покупки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя отдела государственных активов и закупок района Жанар Нурлановой, победителем электронного тендера стало физическое лицо, чьи данные не разглашаются в связи с условиями торгов.

Физическое лицо подало свое ценовое предложение, предварительно не ознакомившись с отчетом об оценке, где было указано, что предприятие не обладает основными средствами и его задолженность перед поставщиками электроэнергии и твердого топлива составляет 238 млн тенге. Жанар Нурланова

После победы в тендере следует процедура подписания договора. Но в данной ситуации, обнаружив, что у предприятия большие долги и оно находится на грани банкротства, приобретатель имеет право отказаться от подписания договора. И, как отметили в акимате, он собирается воспользоваться этим правом.

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Тем не менее, 16 сентября торги были признаны состоявшимися. Стартовая цена объекта составляла 122 тенге, гарантийный взнос участника торгов – 74 тенге. Цена продажи – 999 тенге. И поскольку это были уже третьи торги, то в случае отказа победителя тендера подписывать договор предприятие подлежит ликвидации.

Мы подали исковое заявление в межрайонный экономический суд Карагандинской области о признании ТОО "Ботакара Жылу" банкротом, – пояснила Нурланова.

ТОО "Ботакара Жылу" было зарегистрировано 11 июля 2016 года. Его основная деятельность была связана с оказанием коммунальных услуг 1077 абонентам поселков Кушокы, Мустафина, Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Доля участия в уставном капитале ТОО "Ботакара Жылу" составляет 49%.

Как сообщила Нурланова, 1 февраля 2018 года ТОО "Корпорация Казахмыс" передало на баланс акимата Бухар-Жырауского района котельную, водопроводные, канализационные и тепловые сети поселка Кушокы. Содержание этих объектов акимат передал ТОО "Ботакара Жылу".

Однако в связи с тем, что "Казахмыс" перестал пользоваться услугами ТОО "Ботакара Жылу" и свернул добычу угля на Куу-Чекинском угольном разрезе (который находится близ поселка Кушокы), ТОО стало нести убытки. Текущие расходы росли, а поступающих от населения средств оказалось недостаточно для покрытия убытков.

Объясняя, почему коммунальное предприятие было выставлено на торги, Нурланова отметила, что оно было включено в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы и в этой связи не могло быть просто так продано или признано банкротом и ликвидировано.

Ксения Бескровная