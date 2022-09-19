В Уральске захоронили останки солдата, найденные во время раскопок в России

Поисковый отряд города Санкт-Петербурга "Заслон" при проведении полевых поисковых работ в болоте близ урочища Макарьевской пустыни Тосненского района Ленинградской области подняли останки двух бойцов, сообщает Zakon.kz.

Личность одного солдата установили по хорошо сохранившемуся солдатскому медальону, им оказался Калей Дузбаев. Имя второго бойца установить не удалось.

На площади Победы прошел траурный митинг в честь солдата Калея Дузбаева, уроженца Уральской области, останки которого были найдены во время раскопок в июле текущего года отрядом поисковиков города Санкт-Петербурга. Через 77 лет солдат вернулся домой благодаря поисковым отрядам, которые до сих пор находят на полях былых сражений останки солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Это самая долгая и кровопролитная война, на которую ушли воевать 76 тыс. военнослужащих из Приуралья, 36 тыс. из них погибли.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

В траурном митинге вместе с родственниками погибшего бойца приняли участие аким города Миржан Сатканов, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Скаленко, военнослужащие войсковой части 5517, департамента по делам обороны ЗКО, курсанты ВТШ города Уральска, ветераны боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе и на таджикско-афганской границе, учащиеся среднетехнических учебных заведений.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

Сегодня особенный день для всех нас потому, что останки еще одного земляка привезли на Родину. Это проявление большого патриотизма, солидарности двух народов. Миллионы казахстанцев погибли на полях сражений, а их останки покоятся в разных странах. Мы всегда должны преклоняться перед мужеством наших предков и помнить ценность Великой Победы. Миржан Сатканов

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

Несмотря на то, что война закончилась десятки лет назад, поисковые отряды ищут останки солдат, погибших во время боев. Они восстанавливают имена павших бойцов, опираясь на конкретные факты. Благодаря их работе, родные и близкие могут захоронить героев и отдать им дань памяти.

Командир поискового отряда Анастасия Журова обратилась к ОО "Atamnyn Аmanaty", которое осуществляет поиск солдат и офицеров, призванных из Казахстана и пропавших без вести в годы Второй мировой войны, а также увековечивает их память, с просьбой найти родственников Калея Дузбаева. При поддержке посольства Казахстана в России и Министерства обороны РК останки бойца были доставлены в Уральск вместе с личными вещами: медальоном, солдатской ложкой и мундштуком.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

Калей Дузбаев родился в Приуральном районе в 1902 году. В самом начале войны его в числе первых бойцов отправили на фронт. Погиб в 1942 году в битве за Ленинград. Поисковики уточнили, что супругу солдата звали Рахима. После войны она вернулась в Казахстан и проживала в поселке Социализм Теректинского района. Родственники солдата сегодня живут в Уральске.