Токаев встретился с экс-премьером Австралии
Фото: Акорда
Глава государства провел встречу с бывшим премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.
Кроме того, Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S & P Global Дэниэлэм Ергином.
Фото: Акорда
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.
Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.
Токаев прибыл в Нью-Йорк
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