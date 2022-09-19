Токаев встретился с экс-премьером Австралии

Глава государства провел встречу с бывшим премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.

Кроме того, Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S & P Global Дэниэлэм Ергином.

Фото: Акорда

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.

Ранее Токаев провел ряд встреч в США с руководителями глобальных финансовых институтов.

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