Ситуация в Украине: ЕС может ввести санкции против россистемы "Мир", Польша ужесточила ограничения на въезд россиян

Общественная палата самопровозглашенной ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ.

Евросоюз не исключает санкции против российской платежной системы "Мир".

Послу Канады Элисон Ле Клэр в МИД РФ заявили решительный протест по поводу инцидента с нападением неизвестного злоумышленника на российское посольство в Оттаве.

Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возглавит украинскую делегацию на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Спутниковый интернет Starlink доступен на всех континентах, однако в России он работать не будет – страна "не входит в карту покрытия". Помимо РФ, без интернета от Илона Маска останутся Китай, Беларусь, Афганистан, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.

Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах.