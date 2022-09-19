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Ситуация в Украине: ЕС может ввести санкции против россистемы "Мир", Польша ужесточила ограничения на въезд россиян

Украина Фото: pixabay
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России, сообщает Zakon.kz.

  • Общественная палата самопровозглашенной ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом РФ.

  • Евросоюз не исключает санкции против российской платежной системы "Мир".

  • Послу Канады Элисон Ле Клэр в МИД РФ заявили решительный протест по поводу инцидента с нападением неизвестного злоумышленника на российское посольство в Оттаве.

  • Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возглавит украинскую делегацию на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

  • Спутниковый интернет Starlink доступен на всех континентах, однако в России он работать не будет – страна "не входит в карту покрытия". Помимо РФ, без интернета от Илона Маска останутся Китай, Беларусь, Афганистан, Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла.

  • Проживающих в Эстонии россиян могут лишить права голоса на местных выборах.

  • Латвия грубо нарушила положения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, ограничив въезд россиянам в страну, считают в российском посольстве в Риге.

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