В честь Дня города в Уральске построили новый Дом культуры "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

Открытие состоялось в одной из самых густонаселенных частей областного центра – в поселке Зачаганске, который является частью города. Здесь проживает свыше 70 тыс. человек. На всех встречах с населением представителей местных исполнительных органов жители неоднократно поднимали вопрос о нехватке культурных мест в этой части города. Теперь пожелания уральцев воплотились в жизнь – на инвестиции уральского предпринимателя построен социально важный объект, который включает в себя и библиотеку, и кружковую работу, и большой зрительный зал.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

Уже давно назрела необходимость в строительстве очага культуры, жители постоянно обращались с просьбой открытия в Зачаганске нового Дома культуры. Отрадно, что бизнес становится социально ответственным и новый объект культуры является ярким примером социального предпринимательства. Решение социальных проблем общества – это не только удел государства. Социальные проекты тоже могут быть бизнесом. Государство поддерживает инициативы горожан и социальный бизнес, чтобы качество жизни из года в год менялось в лучшую сторону, – отметил аким города Уральска Миржан Сатканов на торжественной церемонии открытия.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

В двухэтажном здании, помимо концертного зала вместимостью до 250 зрителей, расположен филиал библиотеки №4, книжный фонд которой составляет 24 тыс. экземпляров различной литературы.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

Помимо концертных программ, художественных выставок, ярмарок ремесленников в здании будут организованы различные кружки для детей. Культурный объект является филиалом Дворца культуры молодежи, – рассказал директор Дома культуры "Алтын Орда" Медет Мергалиев.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

В день рождения города на сцене нового Дома культуры состоялся концерт с участием местных коллективов, после которого для гостей провели экскурсию по зданию.