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В Петропавловске комиссия выяснила, кто виноват в смерти рабочего в колодце

ЧП, смерть рабочего Фото: polisia.kz
Трое мужчин в конце августа отравились на стройплощадке нового музыкально-драматического театра в момент, когда чистили водопроводные колодцы. Предположительно, причиной отравления стали ядовитые газы. 20-летний рабочий скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Его 28-летний напарник, уточняет КТК, несколько дней находился на грани жизни и смерти в реанимации. Но его, как и третьего – 18-летнего пострадавшего, удалось спасти.

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Обстоятельства нечастного случая выясняла спецкомиссия. В нее вошли госинспектор труда, санитарные врачи, представители работодателя и потерпевших. После 10 дней расследования эксперты пришли к выводу, что прямой вины работодателя нет.

Как выяснилось, официально пострадавших никто к работам не привлекал. Молодых людей пригласил разнорабочий, которому, собственно, и поручили чистить колодцы.

Он пригласил своего знакомого, он в свою очередь пригласил своих друзей, и они хотели заработать. Вина работодателя только в том, что не контролировал своего работника, в том, что работник сам принял решение по выполнению работ. Просто так людей не пропускают, разнорабочий сказал, что он заводит их. Поэтому, зная его, на контрольном пропускном пункте пропустили тех ребят. Госинспектор труда по СКО Гульнара Мурзаканова

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