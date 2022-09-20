В Петропавловске комиссия выяснила, кто виноват в смерти рабочего в колодце

Трое мужчин в конце августа отравились на стройплощадке нового музыкально-драматического театра в момент, когда чистили водопроводные колодцы. Предположительно, причиной отравления стали ядовитые газы. 20-летний рабочий скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Его 28-летний напарник, уточняет КТК, несколько дней находился на грани жизни и смерти в реанимации. Но его, как и третьего – 18-летнего пострадавшего, удалось спасти.

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Обстоятельства нечастного случая выясняла спецкомиссия. В нее вошли госинспектор труда, санитарные врачи, представители работодателя и потерпевших. После 10 дней расследования эксперты пришли к выводу, что прямой вины работодателя нет.

Как выяснилось, официально пострадавших никто к работам не привлекал. Молодых людей пригласил разнорабочий, которому, собственно, и поручили чистить колодцы.