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Автобус и грузовик столкнулись близ Караганды, есть жертвы

автобус Фото: пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области
В Актогайском районе на автодороге Алматы - Екатеринбург 19 сентября в 19:30 столкнулись грузовое авто марки МАЗ и пассажирский автобус ПАЗ. Погибли 4 человека, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, и еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.

На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров.

Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Пресс-служба ДП Карагандинской области призывает водителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

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Елена Беляева
Карагандинская область
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