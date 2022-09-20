Автобус и грузовик столкнулись близ Караганды, есть жертвы

В Актогайском районе на автодороге Алматы - Екатеринбург 19 сентября в 19:30 столкнулись грузовое авто марки МАЗ и пассажирский автобус ПАЗ. Погибли 4 человека, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автобуса от полученных травм скончались на месте, и еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.

На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров.

Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области