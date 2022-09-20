Гроб с телом Елизаветы II опустили в королевскую усыпальницу

Гроб с телом королевы Великобритании Eлизаветы II опустили в усыпальницу, которая располагается в часовне Виндзорского замка, сообщает Zakon.kz.

Гроб с телом монарха опущен в тот же склеп, где 17 апреля 2021 года был погребен ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, пишет The Wall Street Journal. В усыпальнице находится гроб ее супруга, принца Филиппа. Позже оба гроба будут перенесены для частного погребения в мемориальную часовню короля Георга VI.

Перед погребением с гроба королевы сняли корону, державу и скипетр. Декан Виндзорского замка преподобный Дэви Коннер переложил символы монархии на алтарь часовни.

Панихида по королеве в Виндзоре, на которой присутствовали члены семьи и политики, завершилась молитвой архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. В завершении похорон был исполнен гимн Великобритании.

Супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, который умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет, временно захоронен в королевском склепе на территории церкви, но его тело перенесут в часовню Георга VI вместе с телом Елизаветы II. Таким образом супруги, прожившие вместе 73 года, воссоединятся после смерти. На мраморной могильной плите королевы будет выгравирована надпись на английском языке "Елизавета II 1926-2022".

8 cентября умерла королева Великобритании Елизавета II.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III в связи с кончиной его матери – королевы Елизаветы II.