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В ОДКБ выработали предложения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Предложения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе Фото: jscsto.org
Миссия ОДКБ разработала решение для деэскалации на границе Армении и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

Сегодня в Министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам, – указали в пресс-службе. – Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности, – говорится в сообщении.

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Ранее Совет безопасности Армении сообщил, что в результате обострения конфликта на границе с Азербайджаном погибли и пропали без вести 207 человек. Армянская сторона уточнила, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов.

17 сентября министерство Азербайджана заявило о гибели 80 своих граждан в результате эскалации ситуации на границе, 281 человек получил ранения.

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ОДКБ Азербайджан Армения
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