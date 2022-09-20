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В Казахстане за сутки коронавирус диагностирован у 64 человек

Ситуация с коронавирусом 20 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 сентября рассказали в МВК. Больше всего заболевших в Астане и в Алматы. Заболевших выявили в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казахстане выявили 49 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, их них:

  • в Астане – 15;

  • в Алматы – 14;

  • в Шымкенте – 2;

  • в Акмолинской области – 2;

  • в Актюбинской области – 2;

  • в Атырауской области – 4;

  • в ВКО – 2;

  • в Абайской области – 2;

  • в ЗКО – 3;

  • в Карагандинской области – 6;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Костанайской области – 5;

  • в Мангистауской области – 2;

  • в Павлодарской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.

За тот же период 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 47;

  • в Алматы – 12;

  • в Атырауской области – 4;

  • в ВКО – 6;

  • в ЗКО – 113;

  • в Карагандинской области – 32;

  • в Улытауской области – 9;

  • в Костанайской области – 82;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Павлодарской области – 51;

  • в СКО – 136;

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 366 147 человек.

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