В Казахстане за сутки коронавирус диагностирован у 64 человек

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 сентября рассказали в МВК. Больше всего заболевших в Астане и в Алматы. Заболевших выявили в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казахстане выявили 49 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, их них:

в Астане – 15;

в Алматы – 14;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 2;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 2;

в Абайской области – 2;

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 6;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 5;

в Мангистауской области – 2;

в Павлодарской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.

За тот же период 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Астане – 47;

в Алматы – 12;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 6;

в ЗКО – 113;

в Карагандинской области – 32;

в Улытауской области – 9;

в Костанайской области – 82;

в Кызылординской области – 1;

в Павлодарской области – 51;

в СКО – 136;

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 366 147 человек.