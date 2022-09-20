В Казахстане за сутки коронавирус диагностирован у 64 человек
Ранее в Казахстане выявили 49 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, их них:
в Астане – 15;
в Алматы – 14;
в Шымкенте – 2;
в Акмолинской области – 2;
в Актюбинской области – 2;
в Атырауской области – 4;
в ВКО – 2;
в Абайской области – 2;
в ЗКО – 3;
в Карагандинской области – 6;
в Улытауской области – 3;
в Костанайской области – 5;
в Мангистауской области – 2;
в Павлодарской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.
За тот же период 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 47;
в Алматы – 12;
в Атырауской области – 4;
в ВКО – 6;
в ЗКО – 113;
в Карагандинской области – 32;
в Улытауской области – 9;
в Костанайской области – 82;
в Кызылординской области – 1;
в Павлодарской области – 51;
в СКО – 136;
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 366 147 человек.