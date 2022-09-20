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В ДТП с верблюдами в Мангистау погибли 2 человека

верблюды Фото: polisia.kz
На трассе Жанаозен — Жетыбай —  Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще пять пострадали. Звонок о случившемся поступил в дежурную часть отдела полиции Каракиянского района Мангистауской области 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля ВАЗ 21154 направлялся в сторону села Шетпе и совершил наезд на двух верблюдов.

Двое пассажиров скончались на месте. Пятеро пострадавших доставили в больницу.

Факт был зарегистрирован по ст. 345 УК РК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

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Ирина Лукичева
Мангистауская область
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