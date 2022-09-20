В ДТП с верблюдами в Мангистау погибли 2 человека
Фото: polisia.kz
На трассе Жанаозен — Жетыбай — Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще пять пострадали. Звонок о случившемся поступил в дежурную часть отдела полиции Каракиянского района Мангистауской области 16 сентября, сообщает Zakon.kz.
Водитель автомобиля ВАЗ 21154 направлялся в сторону села Шетпе и совершил наезд на двух верблюдов.
Двое пассажиров скончались на месте. Пятеро пострадавших доставили в больницу.
Факт был зарегистрирован по ст. 345 УК РК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.
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