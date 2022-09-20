В ДТП с верблюдами в Мангистау погибли 2 человека

Фото: polisia.kz

На трассе Жанаозен — Жетыбай — Актау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще пять пострадали. Звонок о случившемся поступил в дежурную часть отдела полиции Каракиянского района Мангистауской области 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

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