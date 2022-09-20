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Турецкие инвесторы реализуют ряд проектов в Алматинской области

инвестиции компании Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В региональном центре развития Алматинской области представители делегации из Турции встретились с советником акима Алматинской области Саматом Ахилбековым. Во встрече также участвовал директор регионального центра развития Алматинской области Чингиз Макашев.

Представители посольства Турции в РК, а также члены Ассоциации независимых товаропроизводителей и предпринимателей "МУСИАД" поблагодарили за теплый прием и предложили тесное сотрудничество.

Мы очень рады сегодня оказаться в вашей области. Ваш регион является центром притяжения инвестиций. Мы бы здесь хотели реализовать ряд проектов. Надеемся на совместное сотрудничество.Генконсул Турции в Алматы Али Риза Акынджы

В свою очередь, представители акимата Алматинской области ознакомили делегатов с инвестиционным потенциалом перспективного региона. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы и возможности двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в реализации совместных проектов.

совещание

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В завершение встречи представители акимата Алматинской области подчеркнули, что они готовы всесторонне содействовать реализации инициатив со стороны турецких инвесторов.

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей "МУСИАД" – одна из крупнейших турецких некоммерческих организаций в области производства и торговли, которая входит в пятерку крупнейших деловых ассоциаций в мире.

"МУСИАД" имеет 86 филиалов в Турции и 216 представительств в 96 странах мира. В настоящее время в своих рядах "МУСИАД" насчитывает 12 тыс. членов, 60 тыс. предприятий и 1 млн 600 тыс. работающих человек.

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