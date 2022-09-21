Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами

Bank RBK профинансировал проект повышения доступности лекарственных препаратов во всех регионах Казахстана, реализуемый ТОО "INKAR" – одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Казахстана, занимающим четверть рынка лекарств республики.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, насколько важным является бесперебойное снабжение населения и медицинских учреждений лекарственными препаратами. Своевременный закуп медикаментов, анализ и прогнозирование потребностей в лекарствах в различных регионах, оперативная доставка до потребителя – это работа, от которой зависят здоровье и даже жизни казахстанцев.

Принимая во внимание социальную значимость бизнеса по поставкам лекарственных препаратов по приемлемым ценам, в том числе в самые отдаленные населенные пункты страны, Bank RBK профинансировал расширение деятельности компании INKAR, которая уже на протяжении четверти века выполняет благородную миссию, помогая врачам сохранять и укреплять здоровье казахстанцев, – рассказывает председатель правления банка Наталья Акентьева.

Банк прокредитовал пополнение оборотных средств компании, что повысило возможности ТОО "INKAR" по обеспечению потребителей доступными и качественными медикаментами. Компания INKAR располагает 13 филиалами и работает на территории всего Казахстана. Среди ее клиентов – оптовые фирмы, аптеки, лечебно-профилактические учреждения.

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО "INKAR" Аслан Абдильдин, сотрудничество компании с Bank RBK позволяет ей увереннее масштабировать бизнес и обеспечивать стабильное насыщение рынка необходимыми препаратами.

Прежде всего необходимо отметить, что ТОО "INKAR" является системообразующим предприятием в сфере здравоохранения Республики Казахстан. Наша основная задача – обеспечивать доступность для населения Казахстана качественных и востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий, и сотрудничество с Bank RBK расширяет наши возможности. Наш бизнес достаточно низкомаржинальный и капиталоемкий, учитывая его социальную направленность. Тем не менее на сегодняшний день каждое четвертое лекарство, купленное вами в аптеке, поставлено нами. Конечно же, достигнуть такого результата без дополнительного финансирования достаточно сложно, – рассказал Аслан Абдильдин.

По его словам, компания старается доставлять лекарства и медицинские изделия даже в самые отдаленные сельские населенные пункты с соблюдением всех необходимых требований, предъявляемых к транспортировке лекарств.

Дополнительное финансирование мы используем на приобретение необходимого количества социально значимых препаратов, а также на их распределение по всей территории страны, – поделился заместитель гендиректора компании.

В свою очередь генеральный директор компании Алия Еримбетова выражает благодарность банку за плодотворное сотрудничество в период пандемии.

В этот сложный период фармацевтические компании перешли к работе по предоплате, тогда как ранее медикаменты оплачивались по факту поставки. Именно своевременная поддержка Bank RBK позволила нам не прерывать стабильное снабжение населения и медицинских учреждений лекарствами и не допустить возникновения дефицита и ажиотажа на рынке, – рассказывает глава компании.

По ее словам, эффективное и правильное финансирование от банка помогло компании INKAR на протяжении трех лет занимать первое место среди фармацевтических дистрибьюторов Казахстана и реализовывать новые проекты.

Компания активно внедряет в свою деятельность самые передовые технологические решения. Так, для повышения эффективности бизнеса в компании используется система, основанная на применении программных роботов и искусственного интеллекта. Благодаря этой инновации в компании автоматизированы такие рутинные «ручные» операции, как мониторинг и загрузка цен, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, сверка и подготовка данных для тендерных процедур.

Роботизация технологических процессов затронула логистику, документооборот и ряд процессов в сфере отчетности и взаимодействия с органами власти. Применение современных эффективных технологий повышает конкурентоспособность компании на международном рынке и в будущем скажется положительно на оптимизации цен импортируемых лекарственных препаратов, – отметил наш собеседник.

Аслан Абдильдин высоко оценил опыт сотрудничества с Bank RBK в рамках проекта по организации финансирования, отметив высокий уровень сервиса, оперативность и компетентность работников банка: "Наши специалисты характеризуют сотрудничество с банком как построенное на высоком уровне сервиса и лояльности".

В свою очередь председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева заявила о готовности банка оказывать поддержку отечественному бизнесу, предлагая полный комплекс кредитных и некредитных продуктов.

Мы также гордимся, что находимся в лидерах среди банков второго уровня по темпам кредитования проектов реального сектора экономики, направленных на импортозамещение и насыщение внутреннего рынка товарами и услугами отечественных производителей, – подчеркнула глава Bank RBK.