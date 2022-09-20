Крупнейший завод в Акмолинской области назвал объем выпуска железобетонных изделий

Одним из крупных промышленных предприятий Аршалынского района Акмолинской области является АО "КазШпал". Помимо основной деятельности, предприятие умело решает и социальные вопросы, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Акмолинской области.

На сегодня акционерное общество "КазШпал" считается одним из крупнейших предприятий-изготовителей железобетонных изделий в стране. Основное направление его деятельности – выпуск железобетонных шпал, брусьев стрелочного перевода, а также плит перекрытий. Кроме того, на заводе есть возможность изготовления фундаментных блоков, свай, колец, брусчатки и других видов железобетонных изделий.

В прошлом году завод выпустил более 126 тыс. штук продукции на общую сумму свыше 798 млн тенге. На предприятии имеется своя сырьевая база, еще в 2007 году был построен и сдан в эксплуатацию щебеночный завод. В разработке также месторождения строительных песков "Сенсембай" и строительного камня "Канадыр". Добываемый строительный камень затем перерабатывается в щебень, который можно использовать при ремонте и строительстве железной и автомобильной дороги.

Много лет завод возглавляет Иванова Раиса Ивановна. Без малого 53 года трудится она на заводе, пройдя непростой пусть от лаборанта до генерального директора. Под ее чутким руководством предприятие сегодня занимает достойное место среди акмолинских производителей.

Руководством завода вкладываются средства в улучшение условий труда в цехах, обновляется материально-техническая база. АО "КазШпал" не только строит и развивает бизнес, но и успешно выполняет социальную миссию. Предприятие оказывает неоценимую поддержку районному центру — участвует в строительстве и ремонте дорог, снабжает питьевой водой местную школу и население, а самое главное – обеспечивает рабочими местами жителей региона. Cегодня на предприятии с более чем полувековой историей трудятся 270 человек, средняя заработная плата которых составляет 200 тыс. тенге. Для сотрудников здесь созданы неплохие условия: они обеспечены бесплатным трехразовым питанием, организован их подвоз до места работы.

Фото: пресс-служба Палаты предпринимателей Акмолинской области

Основная часть рабочего коллектива – местные жители. Для работников, прибывших в Аршалы из других регионов, предоставлено бесплатное проживание в общежитии завода. Также имеются служебные квартиры. При компании создан домостроительный комбинат, и уже в текущем году вводится в эксплуатацию первая очередь жилья для наших сотрудников, – говорит Раиса Иванова. – Сегодня завод твердо стоит на ногах. Тому подтверждение – реализация долгосрочных контрактов на коммерческие поставки выпускаемой продукции. А это значит, что десятки людей, работающих на производстве, имеют уверенность в завтрашнем дне, устойчивом доходе и планы на будущее.