В Экибастузе незаконно завышали цены на электроэнергию

Департамент АФМ по Павлодарской области расследует дело по признакам монополистической деятельности в отношении компании 20 cентября, сообщает Zakon.kz.

По сообщению АФМ, компания подавала и распределяла электроэнергию в Экибастузе.

В отчетности на 2019-2020 годы могли быть прописаны сделки с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на более 583 млн тенге. Это могло повлиять на повышение тарифов в тот период.

Досудебное расследование продолжается.

Другая информация не разглашается.