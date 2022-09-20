В Экибастузе незаконно завышали цены на электроэнергию
Фото: pixabay
Департамент АФМ по Павлодарской области расследует дело по признакам монополистической деятельности в отношении компании 20 cентября, сообщает Zakon.kz.
По сообщению АФМ, компания подавала и распределяла электроэнергию в Экибастузе.
В отчетности на 2019-2020 годы могли быть прописаны сделки с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на более 583 млн тенге. Это могло повлиять на повышение тарифов в тот период.
Досудебное расследование продолжается.
Другая информация не разглашается.
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