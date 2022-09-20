Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров

заказы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В эфире за 20 cентября расскажут, как грамотно и профессионально защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров, сообщает Zakon.kz.

В программе:

  • Таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ИС), как эффективный способ защиты от нарушений.

  • Для чего включать товарные знаки в таможенный реестр? Краткая процедура включения.

  • Приостановление сроков выпуска товаров, содержащих объекты ИС. На какой срок и в каких случаях приостанавливаются товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав?

  • Ответственность за нарушение прав.

  • На что обратить внимание при заказе груза из-за рубежа.

Эфир будет полезен всем, кто желает защищать свои товарные знаки при ввозе товаров, кто заказывает товары с товарными знаками из-за границы, а также их брокерам и сотрудникам органов государственных доходов.

Ведущий: Жанат Нурмагамбетов, Партнер ТОО «Болотов и Партнёры», специализируется в области защиты прав интеллектуальной собственности (в частности, по вопросам применения досудебных, гражданских, административных, уголовных и таможенных мер защиты прав на товарные знаки, в том числе вопросы параллельного импорта и импорта контрафактной продукции)

Читайте также

В Грузии вооруженный мужчина ворвался в банк

Назначен глава департамента КРЕМ по Алматинской области

Чем кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX удивил казахстанцев

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
ДТП на Абая- Момышулы
Массовое ДТП произошло ночью в Алматы – один из водителей погиб
яндекс
В отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления