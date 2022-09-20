ПРАВМЕДИА: Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров
В программе:
Таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ИС), как эффективный способ защиты от нарушений.
Для чего включать товарные знаки в таможенный реестр? Краткая процедура включения.
Приостановление сроков выпуска товаров, содержащих объекты ИС. На какой срок и в каких случаях приостанавливаются товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав?
Ответственность за нарушение прав.
На что обратить внимание при заказе груза из-за рубежа.
Эфир будет полезен всем, кто желает защищать свои товарные знаки при ввозе товаров, кто заказывает товары с товарными знаками из-за границы, а также их брокерам и сотрудникам органов государственных доходов.
Ведущий: Жанат Нурмагамбетов, Партнер ТОО «Болотов и Партнёры», специализируется в области защиты прав интеллектуальной собственности (в частности, по вопросам применения досудебных, гражданских, административных, уголовных и таможенных мер защиты прав на товарные знаки, в том числе вопросы параллельного импорта и импорта контрафактной продукции)