ПРАВМЕДИА: Как защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров

В эфире за 20 cентября расскажут, как грамотно и профессионально защитить права на товарные знаки при таможенном оформлении товаров, сообщает Zakon.kz.

В программе:

Таможенное оформление товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ИС), как эффективный способ защиты от нарушений.

Для чего включать товарные знаки в таможенный реестр? Краткая процедура включения.

Приостановление сроков выпуска товаров, содержащих объекты ИС. На какой срок и в каких случаях приостанавливаются товары, в которых обнаружены признаки нарушения прав?

Ответственность за нарушение прав.

На что обратить внимание при заказе груза из-за рубежа.

Эфир будет полезен всем, кто желает защищать свои товарные знаки при ввозе товаров, кто заказывает товары с товарными знаками из-за границы, а также их брокерам и сотрудникам органов государственных доходов.

Ведущий: Жанат Нурмагамбетов, Партнер ТОО «Болотов и Партнёры», специализируется в области защиты прав интеллектуальной собственности (в частности, по вопросам применения досудебных, гражданских, административных, уголовных и таможенных мер защиты прав на товарные знаки, в том числе вопросы параллельного импорта и импорта контрафактной продукции)